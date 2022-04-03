Trabzonspor'da savunma Denswil'e emanet

Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan sakat, Bruno Peres cezalı... Trabzonspor'da savunma hattının performansı, Beşiktaş maçının kaderini belirleyecek. Abdullah Avcı, defansta liderlik görevini ise Stefano Denswil'e verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da savunma Denswil'e emanet
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03 Nisan 2022 12:21
Trabzonspor'un savunma kurgusu, son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre Beşiktaş karşılaşmasında neredeyse tamamen değişecek.

Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan sakat oldukları için Hüseyin Türkmen'in 11'de başlaması bekleniyor. Hüseyin, yaklaşık 2.5 ay sonra formaya kavuşacak. Sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yokluğunda görev Dorukhan Toköz'ün. Sol bekte ise cezalı Tymoteusz Puchacz dönüyor.

LİDER DENSWIL

Bordo-Mavililer'de defans hattının performansı, maçın kaderini belirleyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı liderlik görevini Stefano Denswil'e verirken, Beşiktaş'ın hücum silahlarına karşı Dorukhan ile Puchacz'ın da 90 dakika boyunca dikkatli olmaları ve arkada geniş alan bırakmamaları istendi.

OYUNU KURACAK

Topu geriden oyuna sokarken Denswil'e sorumluluk almasını söyleyen Abdullah Avcı, özellikle birinci bölgede basit top kaybı ve pas hatası yapmamalarının önemine dikkat çekti.

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