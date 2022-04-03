Trabzonspor'un savunma kurgusu, son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre Beşiktaş karşılaşmasında neredeyse tamamen değişecek.



Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan sakat oldukları için Hüseyin Türkmen'in 11'de başlaması bekleniyor. Hüseyin, yaklaşık 2.5 ay sonra formaya kavuşacak. Sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yokluğunda görev Dorukhan Toköz'ün. Sol bekte ise cezalı Tymoteusz Puchacz dönüyor.



LİDER DENSWIL



Bordo-Mavililer'de defans hattının performansı, maçın kaderini belirleyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı liderlik görevini Stefano Denswil'e verirken, Beşiktaş'ın hücum silahlarına karşı Dorukhan ile Puchacz'ın da 90 dakika boyunca dikkatli olmaları ve arkada geniş alan bırakmamaları istendi.



OYUNU KURACAK



Topu geriden oyuna sokarken Denswil'e sorumluluk almasını söyleyen Abdullah Avcı, özellikle birinci bölgede basit top kaybı ve pas hatası yapmamalarının önemine dikkat çekti.





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