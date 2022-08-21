Trabzonspor'da savunma çöktü!

Trabzonspor'un savunması son iki maçta çöktü. Sezonun ilk 3 resmi maçında gol yemeyen bordo-mavililer, son iki maçta kalesinde 7 gole engel olamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da savunma çöktü!
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21 Ağustos 2022 12:51
Trabzonspor'un savunması Kopenhag ve Antalyaspor maçlarında çöktü.

Sezonun ilk 3 resmi maçında kalesinde gol görmeyen bordo-mavili takımı, Kopenhag ve Antalyaspor müsabakalarında ise filelerinde toplam 7 gol gördü.

İşte Trabzonspor'un bu sezon aldığı sonuçlar:

Trabzonspor 4-0 Sivasspor
İstanbulspor 0-2 Trabzonspor
Trabzonspor 1-0 Hatayspor
Kopenhag 2-1 Trabzonspor
Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

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