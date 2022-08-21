Trabzonspor'da savunma çöktü!

Trabzonspor'un savunması Kopenhag ve Antalyaspor maçlarında çöktü.
Sezonun ilk 3 resmi maçında kalesinde gol görmeyen bordo-mavili takımı, Kopenhag ve Antalyaspor müsabakalarında ise filelerinde toplam 7 gol gördü.
İşte Trabzonspor'un bu sezon aldığı sonuçlar:
Trabzonspor 4-0 Sivasspor
İstanbulspor 0-2 Trabzonspor
Trabzonspor 1-0 Hatayspor
Kopenhag 2-1 Trabzonspor
Antalyaspor 5-2 Trabzonspor
Sezonun ilk 3 resmi maçında kalesinde gol görmeyen bordo-mavili takımı, Kopenhag ve Antalyaspor müsabakalarında ise filelerinde toplam 7 gol gördü.
İşte Trabzonspor'un bu sezon aldığı sonuçlar:
Trabzonspor 4-0 Sivasspor
İstanbulspor 0-2 Trabzonspor
Trabzonspor 1-0 Hatayspor
Kopenhag 2-1 Trabzonspor
Antalyaspor 5-2 Trabzonspor
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