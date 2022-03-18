Trabzonspor'da şampiyonluk meşalesi yakılıyor

Yöneticilerden oluşan bir ekip, sanatçıların yanı sıra belgeseler ile çeşitli şehirlerde kutlamalar için kolları sıvadı. Şampiyonluk garantilendiği anda düğmeye basılacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da şampiyonluk meşalesi yakılıyor
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18 Mart 2022 09:56
Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre, Trabzonspor koşar adım gittiği şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek için artık haftaları sayarken, bordo-mavili yönetim de zafer kutlamaları için hazırlıklara start verdi. Henüz resmen açıklanmasa da camianın hasret kaldığı şampiyonluk kutlamalarının eşi benzeri olmayacağının da altı çizildi. Bu şölen için de yönetim kurulu arasında özel bir ekip oluşturuldu ve hummalı bir çalışma başladı.

BELGESEL HAZIRLANACAK

Bu organizasyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası sanatçılarla iletişime geçildiği, belgesel hazırlığı yapıldığı, farklı şehirlerde de kutlamalar için kolların sıvandığı belirtildi. Bordo mavili yönetimin de şampiyonluğun matematiksel olarak ilan edilmesiyle birlikte törenler için start vereceği ve hiçbir masraftan kaçınmayacağı da gelen bilgiler arasında.

 

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