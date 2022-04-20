Trabzonspor'da şampiyonluk için sabırsızlık var!

Trabzonspor Yönetimi, kupa maçı için bilet fiyatlarını düşük tutarken, taraftarlar da Medical Park Stadı'nda büyük oranda doldurdu. Karşılaşma öncesi stat çevresinde orucunu açan Bordo-Mavili futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatine doğru tribündeki yerlerini aldılar. Yaklaşık 35 bin kişi Akyazı'da takımlarına tam destek verirken, 61. dakika klasiği de devam etti.



Maçın süresi Trabzon'un plakasını gösterdiğinde, taraftarlar telefonlarının ışıklarını açtı, 'Şampiyon' tezahüratları başladı ve coşku tavan yaptı. Cornelius'un son anlarda attığı galibiyet golünden sonra ise taraftarlar büyük sevinç yaşadı.



Çocuklar da maçta



Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde TSYD Trabzon Şubesi, basın tribününü medya mensuplarının çocuklarına ve eşlerine açtı. TFF'den alınan izin sonrası toplamda 70 misafir, stattaki yerini aldı.





İLGİLİ VİDEO