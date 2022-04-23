Trabzonspor'da şampiyonluk için büyük heyecan

Şampiyonluk yolunda artık son virajlara giren Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin rekoruna ulaşmak ve ligde 4 haftadır yaşadığı galibiyet hasretine son vermek için bugün sahaya çıkacak.



Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Adana Demirspor karşısında 3 puan alarak galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Bu da Trabzonspor'u ayrıca motive ediyor. Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo-mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken, 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.



Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken, 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, rakibine Adana'da son olarak 1989 yılında mağlup olurken, 33 yıldır deplasmanda yenilmiyor.





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