Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları yine değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, tüm puan kayıplarına rağmen kalan 5 maçında 4 puan alması durumunda kupaya uzanacak.



Süper Lig'de şampiyon olan takımın netlik kazanmasına artık çok az bir zaman kaldı. Taraftarlar ligin sonuna adım adım yaklaşılırken Trabzonspor nasıl şampiyon olur sorusuna yanıt arıyor.



4 puan gerekli



En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı maç fazlasıyla 14 puan olan bordo-mavililer, İstanbul ekibinin Göztepe'yi yenmesi durumunda bile 11 puan farkla şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.



Kalan 5 maçında sadece 4 puan alması gereken Trabzonspor, son haftalardaki puan kayıplarına rağmen daha önce aldığı puanlar sayesinde rahat nefes almaya devam ediyor. (Haber61)



Trabzonspor'un kalan maçları:



Adana Demirspor (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)









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