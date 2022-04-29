Trabzonspor'da şampiyonluk bereketi!

FTA Antalyaspor maçı için kente gelen taraftarlar TS Club'lara akın etti.



Kulübün lisanslı üren satışında adeta patlama yaşandığı ortaya çıkarken, bu sezon her yerden kasasını dolduran bordo-mavililer büyük bir kara imza atarak bu alanda da zirve yaptı.



Formanı giy maça gel



Bu sezon sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla taraftarına sürekli çağrıda bulunan Trabzonspor bu geleneği sürdürmeye devam ediyor.



Bordo-mavili taraftarları bir kez daha Antalyaspor maçına davet eden yöneticiler, dünkü paylaşımlarına "Bu büyük günde tüm tribünleri Bordo-Mavi'ye boyamak için sen de formanı giy, maça gel!" notunu düştü. Ayrıca yapılan diğer paylaşımda ise 'O sene, bu sene' yazısı futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.



Trabzon'a ek sefer



Trabzonspor'un cumartesi günü seyircisi önünde 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı tarihi anlara ve kutlamalara tanıklık etmek isteyen taraftarların kente akını sürüyor.



Hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısını 42'ye çıkardığı nüfusu katlanan kentteki yoğunluk üzerine şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Hikayenin finali hafta sonu yaşanacak. Biz de vatandaşların bu heyecanı güzel geçirmesi için tedbirlerimizi aldık" dedi.



500 TL'lik bilet 5 bin TL oldu



Antalyaspor maçının biletleri 28 saniye gibi kısa sürede biterken, karaborsacılar devreye girdi. Kombine kartı olmayan ve takımlarının maçını izlemek için yurt dışından gelecek kişileri hedef alan fırsatçıların, 500 TL'den satılan bilete 5 bin, 5 bin TL olan VIP Platinum biletlerine ise 30 bin TL istediği öğrenildi. İhbarlar üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.



Meşale ve havai fişek yok satıyor



Kentteki taraftarlar bütün planlarını cumartesi gününe göre yapıyor. Kutlamalar için büyük bir hazırlık içine giren bordo-mavili futbolseverlerin Trabzon'daki meşale ve favai fişekleri bitirdiği öğrenildi. Kutlamaları daha coşkulu yaşamak isteyen taraftarın meşale için dükkanlara akın ettiği, ancak eli boş döndüğü bildirildi.



