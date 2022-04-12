Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi planları

DENGE KORUNACAK

Süper Lig lideri Trabzonspor bir yandan şampiyonluğa odaklanmış durumda diğer yandan da yeni sezona…Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile görüşerek yeni sezonun kadro planlaması konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını belirtmişti. Şu anki tabloya bakıldığında sözleşmesi biten iki isim var. Anthony Nwakaeme ve Denswil.Yönetim, Nijeryalı hücum oyuncusuyla üç yıl için tekrar söz kesti ve iş resmiyete kaldı. Denswil'in durumu ise soru işareti.Avcı, kadronun büyük oranda korunması taraftarı ama diğer yandan da kulüp çıkarlarına göre Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi vitrin önünde isimler var. Avrupa'dan talipleri olan iki oyuncu ederini bulurlarsa satılacaklar. Bu konuda Uğurcan için ciddi teklifler olduğu biliniyor. Gidenlerin yerine yenilerini alacak olan yönetim, Avcı'nın isteği doğrultusunda stoper ve kanatlara da takviye hazırlığında. Tabii ki burada önemli kriter, başarıya aç takım içi dengeyi bozmayacak isimler.