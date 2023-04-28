Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.
Bordo-mavili kulüp, Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
Bordo-mavili kulüp, Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
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