Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatlık şoku!
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28 Nisan 2023 19:09
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Bordo-mavili kulüp, Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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