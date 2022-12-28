Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor'da Edin Visca, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlık yaşadı.
Omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu, oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da 50. dakikada Visca yerine Djaniny oyuna dahil oldu.
Edin Visca'nın omzu, saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkartılan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Visca, uzun süren sakatlığı sonrası geçen haftaki Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönmüştü.
Omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu, oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da 50. dakikada Visca yerine Djaniny oyuna dahil oldu.
Edin Visca'nın omzu, saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkartılan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Visca, uzun süren sakatlığı sonrası geçen haftaki Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönmüştü.
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