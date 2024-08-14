Trabzonspor'da sakatlık! Rapid Wien kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor, Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiğini ve Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatlık! Rapid Wien kadrosundan çıkartıldı
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14 Ağustos 2024 10:08
Trabzonspor, Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiğini ve Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle;
 Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır." dedi.

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