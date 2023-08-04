Trabzonspor'da sakatlık krizi: 5 oyuncu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da 5 oyuncu, sakatlıkları sebebiyle takımla çalışamadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatlık krizi: 5 oyuncu
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04 Ağustos 2023 11:12
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da dün yapılan idmanda 5 oyuncu yer almadı.

Mislav Orsic, Siopis, Denswil, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bel ağrısı çeken Siopis'in takımdan ayrılması bekleniyor.

AEK maçında burnu kırılan Benkovic ise takımdan ayrı düz koşulara başladı. Sol dizinde sakatlık bulunan Fernandez ve sol arka adelesinde kas spazmı yaşayan Denswil, çalışmalara katılmadı. Türkmen de üst adelesindeki kas spazmı nedeniyle sahaya çıkmadı. Ameliyat olan Orsic'in 4 ay içinde çalışmalara başlaması bekleniyor.
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