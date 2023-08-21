Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor!

Slovenya kampında Trabzonspor'un flaş transferi Orsic'in çapraz bağı yırtıldı, ilk lig maçında Visca sakatlandı, Galatasaray derbisinde ise Trezeguet'nin kaburga kemiği kırıldı. BordoMavililer'in kadrosunda orijinal mevkisi kanat olan oyuncu kalmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor!
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21 Ağustos 2023 10:50
Fırtına'da sakatlık şanssızlığı bir türlü bitmiyor... Yaz döneminin en önemli transferlerinden Orsic'in Slovenya kampındaki idmanda çapraz bağı yırtılırken, stoper bölgesine alınan Joaquin Fernandez de ilk hazırlık maçında kaleye giden topu çıkartmak isterken direğe çarpmıştı.

İspanyol futbolcunun en erken ekim ayında dönmesi bekleniyor. Eldeki yıldızlardan Visca, ligin ilk haftasındaki Antalyaspor maçında kasığından problem yaşadı, son olarak da Trezeguet'nin Galatasaray derbisinde aldığı darbe sonucu kaburga kemiği kırıldı.

Visca seferberliği

Özellikle Orsic, Visca ve Trezeguet'nin üst üste sakatlanması Trabzonspor'u fazlasıyla sarstı. Kadroda orijinal mevkisi kanat olan oyuncu kalmazken, Edin Visca önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışılacak. İlk tespitlere göre Trezeguet'nin ise geri dönüşünün 3-4 haftayı bulması bekleniyor.

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