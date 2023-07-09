Trabzonspor'da sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Hajduk Split ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Joaquin Fernandez'in durumuyla alakalı açıklama yaptı.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da sakatlık açıklaması!
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09 Temmuz 2023 19:21
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 19:33
Trabzonspor, Hajduk Split ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan yeni stoperi  Joaquin Fernandez'in tedavisine başlandığını açıkladı.

Bordo mavililer'in yaptığı açıklamada, "HNK Hajduk Split hazırlık karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Joaquin Fernandez'in yapılan muayene ve görüntülemelerinde travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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