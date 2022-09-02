Trabzonspor'da sakatlık!

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta Dorukhan Toköz, girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak sahayı sedyeyle terketti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatlık!
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02 Eylül 2022 21:59
Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililere kötü bir haber geldi.

Maçta 45+3. dakikada Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde.

Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terletti. Milli oyuncunun yerine ikinci yarı Larsen oyuna dahil oldu.


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