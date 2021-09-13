Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in tedavisine başlandı

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Anders Trondsen'in tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in tedavisine başlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2021 12:07
Anders Trondsen
Anders Trondsen
Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Anders Trondsen'in tedavisine başlandığını duyurdu.

Takım doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde, Trondsen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen'in tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.