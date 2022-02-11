Trabzonspor'da sahne yıldızların

Uğurcan Çakır, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Nwakaeme, Visca, Djaniny ve Hamsik...



9 as oyuncusunu kupadaki Denizlispor maçında kadroya almayan teknik direktör Abdullah Avcı, yıldızları pazar gününe sakladı. Trabzonspor 'un kilit isimleri, Konyaspor mücadelesinde geri dönüyor.



Kupa karşılaşmasının olduğu gün, özel hoca eşliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışan yıldızlar, Akyazı'daki kritik 90 dakikada Avcı'nın en büyük kozu olacaklar. Ligde gerçek 11'ine dönmeye hazırlanan Abdullah hoca, kanatlarda Nwakaeme ile Visca'yı görevlendirecek.



Forvette büyük rekabet



Merkezde Bakasetas ile Abdülkadir'in yerleri garanti gözüküyor. Dorukhan yine 11'de olacak. Denswil'in son maçlardaki gibi sağ stoperde başlaması beklenirken, Cornelius ile Djaniny arasında müthiş bir forma rekabeti yaşanıyor.



Son 7 maçta sadece 1 gol



Karadeniz ekibi, bu sezon taraftarı önünde yenilgi yüzü görmezken, Akyazı'daki son 7 lig maçıdna sadece 1 gol yedi. Söz konusu periyotta Gaziantep FK'yı 3-0, Adana Demirspor'u 2-0, Hatayspor'u 2-0, Malatyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı da yine 1-0'lık skorlarla geçen bordo mavililer, Başakşehir ile 0-0, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına, geçen sezondan bu yana ise Medical Park Stadı'nda ligde 15 maçtır kaybetmiyor.









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