Trabzonspor'da sahne bu kez Erce Kardeşler'in

Sezon başından itibaren yedek kulübesinde bekleyen birçok isim şans bulurken bu kez de Erce Kardeşler sahaya çıkacak. Cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine bordo-mavili file bekçisi bu sezon ligde ilk kez 11'de görev yapacak

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da sahne bu kez Erce Kardeşler'in
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15 Mart 2022 09:44
Trabzonspor'da bu kez mecburi rotasyonda görev Erce Kardeşler'e düşecek. Sezon başından beri ligde sadece 12 dakika görev yapan bordo-mavili file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında kaleye geçecek.

Sezonun ilk yarısında oynanan Gaziantep FK mücadelesinde şans bulacak olan tecrübeli file bekçisi ısınmada yaşadığı sakatlık nedeniyle bu fırsatı değerlendirememişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Boluspor ve Denizlispor mücadelelerinde 90 dakika görev yapan Erce Kardeşler sadece bir gol yedi. Öte yandan uzun zamandır süre almayı bekleyen bordo-mavili file bekçisinin pazartesi günü yapılan idmanda hırsı ve isteği gözlerden kaçmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da son antrenmana kadar oyuncusuyla yakından ilgilenip onu Çaykur Rizespor maçına hazırlayacağı öğrenildi. Erce Kardeşler'in bir sıkıntı yaşaması durumunda ise kaleye Arda Akbulut geçecek. Karabulut bu sezon sadece Gaziantep maçında 90 dakikada kalede şans bulurken, rakipten gelen 4 şutun 4'ünde de başarılı olarak alkışı kapmıştı. 

 
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