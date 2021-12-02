Trabzonspor'da sağ bekte büyük rekabet

Trabzonspor'da Bruno Peres'in sakatlıktan dönmesinin ardından sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da sağ bekte büyük rekabet
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02 Aralık 2021 11:32
Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sağ bekte forma rekabeti yaşanıyor.

Bordo-mavililerde Bruno Peres'in yokluğunda Dorukhan Toköz görev almıştı. Beklenenin çok daha üzerinde performans veren 25 yaşındaki oyuncu çok moralli. Yılların tecrübesi Bruno Peres de iyileşti. O da forma istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise Adana Demirspor maçında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.


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