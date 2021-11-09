EZELİ RAKİPLERİNE FARK ATTI

BÜYÜK MAÇLARDA SADECE GALATASARAY'A

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftayı namağlup lider tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye fark attı, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor'un ise 7 puan üzerinde yer aldı.Takipçilerinden Beşiktaş'ı deplasmanda devirmeyi başaran Karadeniz ekibi rüya gibi bir hafta geçirdi. 30 puana ulaşıp zirvedeki yerini sağlama alan bordo-mavili takım, G.Saray ve Fenerbahçe'nin de haftayı beraberlikle kapatmasıyla kazancını katladı.Ezeli rakiplerine karşı toplamda 7 puanlık dev bir kazanım elde eden Trabzonspor zirvede rahatladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 10'ar puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a da 9 puan fark attı.Zirve takipçilerinden Hatayspor ve Aytemiz Alanyaspor'un haftayı mağlubiyetle kapatmaları da bordo-mavili takım için çok ciddi bir kazanç oldu. Karadeniz ekibi en yakın rakibi Hatayspor'un 7, Alanyaspor'un 9 puan önünde yer aldı.Geride kalan hafta zirve takipçilerinden sadece İttifak Holding Konyaspor kayıp yaşamadı.Trabzonspor 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını tamamlarken yalnızca Galatasaray'a karşı puan kaybetti.Sarı-kırmızılı ekiple 2-2 berabere kalan bordo-mavili takım, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.