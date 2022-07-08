Trabzonspor, Cheikhou Kouyate transferinde yeniden devrede… Crystal Palace ile biten sözleşmesinin ardından yüksekten uçan ve bordo- mavililerden 3 milyon Euro garanti ücret isteyen Senegalli ön libero indirime gitti.



Suudi ekiplerinden iyi teklifler alan ancak Avrupa'da kalmak isteyen Kouyate, bordo-mavililerin 'bekle ve gör' taktiği sonrası yeniden görüşme masasına oturdu. Trabzonspor, bir artı bir yıllık sözleşme öneriyor. Yıllık 1.9 milyon Euro artı 'Bonus'ları içerin bir teklif sundu.



Yeniden başlayan pazarlıkların daha olumlu yönde ilerlediği bildiriliyor. 32 yaşındaki tecrübenin, Şampiyonlar Ligi elemesine yetiştirilmesi gündemde…



