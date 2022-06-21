Trabzonspor'un yıllardır istediği fakat bir türlü kadrosuna katamadığı Cheikhou Kouyate için görüşmeler yeniden başladı. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Senegalli futbolcu için şartlar zorlanacak. Hem stoper hem de ön liberoda forma giyebilmesi nedeniyle Abdullah Avcı'nın öncelikleri arasında yer alan 32 yaşındaki oyuncunun şartları yeniden masaya yatırılacak.Bonservis bedeli ödenmeyecek olması Fırtına'nın iştahını kabartırken, daha önceki dönemlere göre yıldız oyuncunun hiç olmadığı kadar Trabzonspor 'a yakın olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek Kouyate ismine sıcak bakıyor. Geçen sezon 31 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcunun fit durumu da geçer not alırken, görüşmelerde ilerleyen günlerde daha somut adımlar atılacak.