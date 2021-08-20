Trabzonspor'da rota yeniden Deli

Cornelius ve Siopis'i de renklerine bağlayıp kadrosunu iyice güçlendiren Trabzonspor'da sıra stoper takviyesine geldi. Maliyeti nedeniyle Kouyate'den vazgeçen Trabzonspor, Simon Deli'yi kadrosuna katmak adına yoğun mesai içerisinde. İşte detaylar...

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da rota yeniden Deli
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20 Ağustos 2021 14:23
Simon Désiré Sylvanus Deli
Simon Désiré Sylvanus Deli
Club Brugge
Cornelius'u renklerine bağladıktan sonra stoper transferi için de girişimlerini hızlandıran Trabzonspor Yönetimi, Simon Deli konusunda girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği oyuncu için resmi görüşmeler yeniden başladı. Menajeri tarafından Süper Lig 'den farklı takımlara da sunulması nedeniyle geri adım atan Bordo-Mavililer, oyuncu tarafının verilen teklife yanaşması nedeniyle bir kez daha yıldız stoperi gündemine aldı.

Club Brugge'ün 2019'da 2.5 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Deli, geride kalan sezonu Slavia Prag'da kiralık olarak geçirmişti. Başarılı savunmacı toplam 33 resmi maça çıkarken, 1 kez de fileleri sarsmayı başardı.

Bonservisi 2 milyon

Vitor Hugo - Edgar ikilisinin seviyesini artıracak bir takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, bu transferi kısa zamanda bitirmek için büyük mesai harcıyor. Hem oyuncu kanadı hem de kulübüyle görüşmeler sürüyor. Belçika temsilcisinin Deli'nin bonservisine 2 milyon Euro yani yaklaşık 20 milyon TL istediği ifade ediliyor.


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