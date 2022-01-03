Trabzonspor'da rota yeniden Azarovi

Trabzonspor, Puchacz'tan istediği sonucu alamayınca rotayı yeniden 19 yaşındaki Gürcü oyuncu Azarovi'ye çevirdi

Haber; Sabah
Abone Ol
Trabzonspor'da rota yeniden Azarovi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2022 10:42
Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirledi.

Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti.

Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye döndü.

Dinamo Batumi kulübüne yapılan teklifin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ve oyuncunun da Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.  
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.