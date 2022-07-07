Trabzonspor'da rota Halil Dervişoğlu'na döndü

Umut Bozok'un daha önce "Galatasaray'a gitmek istiyorum" sözünü tekrarlamasını üzerine Trabzonspor gol kralının transferinden vazgeçti.



Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, bordo mavililer rotasını bir kez daha Halil Dervişoğlu'na çevirdi. Ön tarafta hareketli bir forvet oyuncusu isteyen Abdullah Avcı'nın isteğiyle Halil için Brentford ile temas kuruldu. Fiyat araştırması yapıldı.



İngiliz ekibi hali hazırda herhangi bir resmi teklif almadığı Halil için 3.5 milyon euro istedi. Trabzonspor'un teklifi ise önce kiralama. Sonra da şartlar oluşursa bonservisi ile satın alma.



Ancak bordo-mavililerin önceliği sağ stoper işini tamamlamak. Bu yüzden Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Mbemba, Marlon gibi isimler için girişimlere devam ediliyor.



Forvette bir başka aday Haji Wright içinse yabancı kontenjanı sorunu olduğu için girişimler durduruldu.





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