Trabzonspor'da rota eski yıldızına döndü!

Jean Kouassi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, Fildişilinin yerine eski oyuncusu Theo Bongonda'yı almayı planlıyor. Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da rota eski yıldızına döndü!
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07 Ağustos 2022 11:19
Yeni sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ stoper için çeşitli isimlerle görüşen Bordo-Mavililer, sol kanat transferi için de çalışmalarına devam ediyor.

Jean Kouassi'yle yollarını ayıracak olan Karadeniz ekibinin hedefindeki isim ise; Genk'te forma giyen Theo Bongonda...

İLK TEMAS KURULDU 

2017-18'de kısa bir süre Bordo mavili formayı giyen Belçikalı için ilk temas kuruldu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.  




 
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