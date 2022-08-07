Yeni sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ stoper için çeşitli isimlerle görüşen Bordo-Mavililer, sol kanat transferi için de çalışmalarına devam ediyor.Jean Kouassi'yle yollarını ayıracak olan Karadeniz ekibinin hedefindeki isim ise; Genk'te forma giyen Theo Bongonda...2017-18'de kısa bir süre Bordo mavili formayı giyen Belçikalı için ilk temas kuruldu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.