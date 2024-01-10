Trabzonspor'da rota Cenk Özkacar

Trabzonspor, Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar'ı kadrosuna katmak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, bu transfer için harekete geçti. 23 yaşındaki stoperin Valencia ile 2028'e kadar süren bir sözleşmesi var. Milli oyuncunun uygun bir bonservis bedeliyle ya da satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği belirtildi.
Özellikle yerli statüsü nedeniyle Abdullah Avcı'nın tercihlerinden biri olan Özkaxar'a Fransa'dan da ilgi olduğu öğrenildi.
Bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 8, Kral Kupası'nda ise 2 maçta forma giyen genç oyuncu, 2021 yazında Lyon'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'ya transfer olmuştu.
Karadeniz temsilcisi, bu transfer için harekete geçti. 23 yaşındaki stoperin Valencia ile 2028'e kadar süren bir sözleşmesi var. Milli oyuncunun uygun bir bonservis bedeliyle ya da satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği belirtildi.
Özellikle yerli statüsü nedeniyle Abdullah Avcı'nın tercihlerinden biri olan Özkaxar'a Fransa'dan da ilgi olduğu öğrenildi.
Bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 8, Kral Kupası'nda ise 2 maçta forma giyen genç oyuncu, 2021 yazında Lyon'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'ya transfer olmuştu.