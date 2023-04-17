Trabzonspor'da rota Borini

Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabio Borini'ye teklif yapacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da rota Borini
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17 Nisan 2023 20:47
Süper Lig'de hedeflediği gibi sezon geçiremeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'yi yeni sezonda kadrosunda düşünüyor. Trabzonspor, İstanbul ekibinin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren İtalyan futbolcuya teklif sunacak.

Bu sezon oldukça iyi bir sezon geçiren 32 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 16 gol attı ve 8 asist yaptı. [61Saat]

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