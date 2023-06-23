Trabzonspor'da rota 20 yaşındaki stoper!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, genç potansiyel transferi olarak Angers'te forma giyen Ousmane Camara'yı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da rota 20 yaşındaki stoper!
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23 Haziran 2023 10:13
Son güncelleme 23 Haziran 2023 10:16
Gelecek sezon şampiyonluk kadrosuna kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-Mavililer, gelecek sezon kadrosuna tecrübeli oyuncular olduğu kadar potansiyelli genç futbolcuları da katmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Bordo-Mavililer, bu planına göre rotasını Fransa'ya çevirdi.

Angers forması giyen Ousmane Camara'yı kadrosuna katmak isteyen Karadeniz devinin oyuncuya teklifte bulunması bekleniyor.

1.97 boyundaki 20 yaşındaki stoper Camara'nın Angers ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Angers formasını 14 kez terleten Fransız savunmacı, takımının gelecek vadeden oyuncuları arasında yer aldı. 

 
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