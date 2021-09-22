Trabzonspor'da rol model Hamsik

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, saha içerisindeki performansıyla futbol otoritelerinden tam not alırken, profesyonelliği ve özel yaşantısıyla da örnek gösterilen isimlerden birisi oldu. Antrenmanlar dışında yaptığı bireysel çalışmalar, yemek ve uyku düzenine gösterdiği özen, takım arkadaşlarına saygıyla yaklaşmasıyla bordo-mavili ekipteki gençlerin ve altyapıdaki futbolcuların rol modeli haline geldi.Hamsik, bu özellikleriyle teknik heyetin de takdirini kazandı. Altyapıdaki oyuncuların Slovak yıldızın antrenmanlarını izlemek ve kendisiyle sohbet etmek istediği öğrenildi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan bordomavili yönetimin 34 yaşındaki orta saha ile altyapı oyuncularını bir araya getireceği belirtildi.Bu sezon Trabzonspor'un oynadığı 9 resmi maça da ilk 11'de başlayan Hamsik, 804 dakika sahada kaldı. Performansıyla Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi haline gelen Slovak yıldız, 1 gol ve 2 asistle üç kez skora katkı yaptı.