Trabzonspor'da, Rizespor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 30. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da, Rizespor mesaisi başladı
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13 Mart 2022 16:09
Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor, 18 Mart Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

14 Mart Pazartesi gününü izinli geçirecek bordo-mavili takım, salı günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek

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