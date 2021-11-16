Trabzonspor'da rekora iki adım

Süper Lig'de 12 haftada 30 puan toplayan ve namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, birçok rekora da imza atmıştı.



Dış sahada oynadığı 24 maçta yenilmeyen bordo-mavililer, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırarak kulüp tarihine geçmişti. 12. haftalar itibariyle tarihinde en yüksek puan ortalamasına ulaştığı ikinci dönemi yaşayan Fırtına, ayrıca 2010-2011'den sonra ligde 12. haftalar itibariyle de ilk kez zirvede yer aldı.



1995 YILINDA BÜYÜK BAŞARIYA IMZA ATTI



Şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydeden Trabzonspor, şimdi yeni rekor peşinde. Karadeniz ekibi, milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK ve Karagümrük (d) maçlarını kaybetmemesi halinde 27 sezon sonra kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu egale edecek. Bordo-mavililer 1994-95 ve 1995-1996 sezonlarını içeren 1995 yılında 26 maçlık yenilmezlik rekoru elde etmişti. Ligde 24 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor'un bu rekoru egale etmesi için iki maç kalmış durumda.





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