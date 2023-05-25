Trabzonspor da rehavet kurbanı!

Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 73 puan toplayan Trabzonspor, sezonu şampiyonlukla taçlandırmıştı. Bu sezon ise bordo-mavililer 51 puan toplayarak şampiyonluk sonrası sendrom yaşayan takımlar kervanına katıldı.
Söz konusu haftalar itibarıyla 2018-19 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, sonraki sezonda 55 puanla 6. sırada yer aldı. 2019-20 sezonunda şampiyon olan Başakşehir sonraki sezon 33 puan ile 17.'likte kaldı. 2020-21'de zirvede yer alan Beşiktaş ise sonraki sezonda 51 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası sportif ve ekonomik alanda sıkıntılılar yaşayan Karadeniz ekibinde sorumluluğu üzerine alarak başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan, takımın başına getirdiği Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile birlikte önümüzdeki sezon yeniden ayağa kalkacak Trabzonspor'un temellerini atmaya çalışıyor.
Geçmişten önemli dersler çıkaran ve bu kez tüm sorumluluğa sahip olan Doğan, taraftarların büyük bir heyecan duyacağı bir takım ortaya çıkarmak için kolları sıvadı.
Söz konusu haftalar itibarıyla 2018-19 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, sonraki sezonda 55 puanla 6. sırada yer aldı. 2019-20 sezonunda şampiyon olan Başakşehir sonraki sezon 33 puan ile 17.'likte kaldı. 2020-21'de zirvede yer alan Beşiktaş ise sonraki sezonda 51 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası sportif ve ekonomik alanda sıkıntılılar yaşayan Karadeniz ekibinde sorumluluğu üzerine alarak başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan, takımın başına getirdiği Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile birlikte önümüzdeki sezon yeniden ayağa kalkacak Trabzonspor'un temellerini atmaya çalışıyor.
Geçmişten önemli dersler çıkaran ve bu kez tüm sorumluluğa sahip olan Doğan, taraftarların büyük bir heyecan duyacağı bir takım ortaya çıkarmak için kolları sıvadı.