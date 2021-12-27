Trabzonspor'da Puchacz transferi için geri sayım

Sezonun ilk devresini zirvede tamamlayan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları hız kazandı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "3 oyuncu alacağız" açıklamasının ardından gözler listedeki isimlere çevrilirken, hedefteki ilk futbolcu belli oldu: Tymoteusz Puchacz… Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Polonyalı sol bek için scout ekibinin verdiği olumlu rapor sonrası harekete geçen yönetim, oyuncunun kulübüne kiralama veya satın almak için iki farklı teklif sundu.



UNİON BERLİN'DEN YANIT BEKLENİYOR



Yabancı kontenjanında boş olan 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını da doldurabilecek olan 22 yaşındaki savunmacıya Abdullah Avcı'nın da onay verdiği ve Alman ekibinden gelecek yanıta göre resmi temaslara başlanacağı öğrenildi.



YEREL BASINDA PENALTI ÖFKESİ



TRABZONSPOR'UN Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan topta penaltı noktasını göstermeyen hakem ekibine öfke devam ediyor. Özellikle Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, hakem ekibine büyük tepki gösterdi. Taka Gazetesi, "Size rağmen şampiyon olacağız" başlığını atarak pozisyonun net penaltı olduğunu dile getirdi.





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