Trabzonspor'da Puchacz için geri sayım!..

Süper Lig'de lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kouassi ve Edin Visca transferlerini tamamlayan bordo - mavililer, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için oyuncu ve kulübü Union Berlin ile anlaşmaya vardı.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz'ın pazar günü saat 20.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.
Bu sezon Union Berlin ile 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 2 asist yaptı.
Kouassi ve Edin Visca transferlerini tamamlayan bordo - mavililer, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için oyuncu ve kulübü Union Berlin ile anlaşmaya vardı.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz'ın pazar günü saat 20.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.
Bu sezon Union Berlin ile 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 2 asist yaptı.