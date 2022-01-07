Trabzonspor'da Puchacz için geri sayım!..

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz transferinde prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Puchacz için geri sayım!..
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07 Ocak 2022 19:22
Süper Lig'de lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kouassi ve Edin Visca transferlerini tamamlayan bordo - mavililer, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için oyuncu ve kulübü Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz'ın pazar günü saat 20.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.

Bu sezon Union Berlin ile 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 2 asist yaptı.


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