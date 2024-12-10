Trabzonspor'da pozisyon var, gol yok!

Ligde 14 maçta 5'i penaltıdan 20 kez fileleri sarsan Trabzonspor, yakaladığı fırsatların yalnızca yüzde 10'unu gole çevirebiliyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da pozisyon var, gol yok!
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10 Aralık 2024 10:45

Trabzonspor bu sezon gol yollarında ciddi problem yaşıyor. 

SIKINTILARA ÇÖZÜM OLAMADILAR

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından 1 yıllığına kiralanan Simon Banza, kadro dışı bırakılan Umut Bozok, uzun bir sakatlıktan dönen Enis Destan ve altyapıdan takıma dahil edilen Poyraz Efe Yıldırım, sıkıntılara çözüm olamadı.

20 GOLÜN 5'İ PENALTI

Fırtına, bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 20 kez fileleri sarstı. Bunların 5'i penaltıdan geldi. Trabzonspor'un forveti Banza, 5'i penaltıdan 9 kez ağları sarstı. Ancak yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı oldukça düşük. 

Bordo mavililer pozisyona girmede sıkıntı yaşamasa da sonuçlandırma anlamında ciddi bir kriz içerisinde. Karadeniz devi, penaltılar hariç pozisyonlarını gole çevirmede yalnızca yüzde 10'luk bir başarı oranına sahip. Rakip ceza sahasında şu ana kadar toplam 142 kez topla buluşan Trabzonspor, bunların yalnızca 13'ünü golle sonuçlandırabildi. Sadece iki gol ceza sahası dışından gelirken, Fırtına şu ana kadar serbest vuruştan gol bulamadı. Takımın attığı gollerin, penaltılar dahil 7'si sol, 10'u sağ ayakla ve 3'ü kafa ile geldi. 

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