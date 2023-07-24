Trabzonspor'da yılan hikâyesine dönen Bruno Petkovic transferi için her gün farklı bir iddia ortaya atılıyor.
Hırvat siteleri, başarılı forvet oyuncusunun artık Trabzonspor'a transferinin an meselesi olduğuna vurgu yaptı. Petkovic'in, Trabzon'u istediğinin altı çizildiği haberde Zagreb taraftarlarının oyuncuya kızgın olduğuna dikkat çekildi.
"BU İŞ ARTIK BİTTİ"
Hem kaleci Livakovic'in hem de Petkovic'in Zagreb formasıyla son maçlarına çıktığı belirterek, "Bu iş artık bitti" ifadeleri kullanıldı.
BRUNO PETKOVİC KİMDİR?
Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.
Hırvat siteleri, başarılı forvet oyuncusunun artık Trabzonspor'a transferinin an meselesi olduğuna vurgu yaptı. Petkovic'in, Trabzon'u istediğinin altı çizildiği haberde Zagreb taraftarlarının oyuncuya kızgın olduğuna dikkat çekildi.
"BU İŞ ARTIK BİTTİ"
Hem kaleci Livakovic'in hem de Petkovic'in Zagreb formasıyla son maçlarına çıktığı belirterek, "Bu iş artık bitti" ifadeleri kullanıldı.
BRUNO PETKOVİC KİMDİR?
Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.