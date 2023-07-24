'da yılan hikâyesine döneni için her gün farklı bir iddia ortaya atılıyor.Hırvat siteleri, başarılı forvet oyuncusunun artık Trabzonspor'a transferinin an meselesi olduğuna vurgu yaptı. Petkovic'in, Trabzon'u istediğinin altı çizildiği haberde Zagreb taraftarlarının oyuncuya kızgın olduğuna dikkat çekildi.Hem kaleci Livakovic'in hem de Petkovic'in Zagreb formasıyla son maçlarına çıktığı belirterek, "Bu iş artık bitti" ifadeleri kullanıldı.Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.