Trabzonspor'da Peres sevinci

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bruno Peres, takımla çalışmalara başladı.

Haber; AA
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Trabzonspor'da Peres sevinci
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17 Kasım 2021 13:58
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmana tedavileri devam eden Koita ve Hüseyin Türkmen ile hasta olan Salih Kavrazlı da katılmadı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolculardan Trondsen, Siopis ve Cornelius'un bu akşam, Hamsik'in perşembe günü, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir'in cuma günü takıma katılacağı belirtildi. Sakatlığı sona eren Peres, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda hız ve dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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