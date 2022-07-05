Trabzonspor'da Peres planları değişti!

Trabzonspor'da Peres'in sakatlık durumu planları değiştirdi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Peres planları değişti!
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05 Temmuz 2022 16:56
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Buruno Peres'in durumu merak ediliyor.

Yıldız ismin sezon başı kampında performanslarının değerlendirilmesi ve ona göre karar verilmesi bekleniyordu. Ancak oyuncunun sahalara dönüşünün eylül ayına sarkması bordo mavililerde planları değiştirdi.

Yabancı kuralına da takılan Trabzonspor'un Peres ile yolları ayırma konusunu da gündeme alacağı öğrenildi. (61Saat)



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