Trabzonspor'da Peres planları değişti!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Buruno Peres'in durumu merak ediliyor.Yıldız ismin sezon başı kampında performanslarının değerlendirilmesi ve ona göre karar verilmesi bekleniyordu. Ancak oyuncunun sahalara dönüşünün eylül ayına sarkması bordo mavililerde planları değiştirdi.Yabancı kuralına da takılan Trabzonspor'un Peres ile yolları ayırma konusunu da gündeme alacağı öğrenildi. (61Saat)