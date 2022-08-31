Trabzonspor'da Peres ile yollar ayrılabilir

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun 34. haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle ameliyat olan Peres, 4 ayı bulan iyileşme sürecinde ilerleme kaydetti.
1 ay önce koltuk değneklerinden kurtularak yürümeye başlayan oyuncu, ülkesi Brezilya'da geçirdiği tedavi sürecini Trabzon'da sürdürmek üzere kız arkadaşıyla birlikte kente geldi.
Peres'in sağlık durumunun yanında, takımın ihtiyacı ve kadro durumu değerlendirildikten sonra yeni sezonda takımda yer alıp almayacağına kesin karar verilecek.
1 ay önce koltuk değneklerinden kurtularak yürümeye başlayan oyuncu, ülkesi Brezilya'da geçirdiği tedavi sürecini Trabzon'da sürdürmek üzere kız arkadaşıyla birlikte kente geldi.
Peres'in sağlık durumunun yanında, takımın ihtiyacı ve kadro durumu değerlendirildikten sonra yeni sezonda takımda yer alıp almayacağına kesin karar verilecek.
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