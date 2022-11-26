Trabzonspor'da Peres çok mutlu

Bordo-mavili takımda sezonun ilk yarısında lisansı aktif edilmediği için forma giyemeyen Bruno Peres, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisi ile ilgili yaptığı, "Ocak ayında oynamaya başlayacak" açıklamasından dolayı oldukça mutlu oldu.



Takımda süre alabilmesi için en az bir yabancı ile yolların ayrılması gereken 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, antrenmanlardaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.



1.78 boyundaki sambacı, sakatlıktan geri dönen Visca ile birlikte takıma adeta yeni transfer havası katacak isim olarak dikkat çekiyor.





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