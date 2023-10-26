Trabzonspor'da Pepe'nin hedefi Fenerbahçe!

Trabzonspor'un flaş transferi Nicolas Pepe, sakatlık problemi nedeniyle ilk 8 haftada forma giyememişti. 28 yaşındaki yıldız milli arada toparlanırken, Papara Park'taki Alanyaspor karşılaşmasının son anlarında oyuna girdi. Uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kalan Pepe, topu her ayağına aldığında tribünleri heyecanlandırdı, kalitesiyle ön plana çıktı.
Arsenal'den kadroya katılan Pepe, pazar günü İstanbul'da oynanacak Karagümrük mücadelesinde daha fazla süre bulacak. Kendini iyi hissettiğini belirten ve taraftarın desteğine performansıyla karşılık vermek istediğini söyleyen Pepe ile teknik direktör Abdullah Avcı da sürekli özel görüşmeler yapıyor. "Pepe çok özel oyuncu, maç kazandıracak oyuncu" diyen Avcı, yıldız hücumcuya çok güveniyor.
ŞİMDİ SIRA DEPLASMANDA
Bordo-Mavili takımdaki ikinci dönemine Alanyaspor galibiyetiyle başlayan Abdullah Avcı, Karagümrük'ü de devirip deplasman fobisini çözmek amacında. Bu sezon dış sahada oynadığı 4 Süper Lig maçının 3'ünü kaybeden Karadeniz ekibi, sadece Kasımpaşa'yı yenebilmişti. Geçtiğimiz sezon da hem Abdullah Avcı hem de Bjelica dönemlerinde Trabzonspor deplasmanda çok kötü bir grafik çizdi. Her fırsatta "Kazanma alışkanlığı yakalamalıyız" diyen Abdullah Avcı, Karagümrük mücadelesini çıkış noktası olarak görüyor.
HEDEFİ KADIKÖY
Pepe'nin esas hedefi ise Fenerbahçe... Karagümrük maçının ardından ligin 12. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibiyle karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Fildişili futbolcu bu mücadeleye ilk 11'de çıkmak amacında. 2019 senesinde Arsenal'in bonservisi için tam 80 milyon Euro ödediği Pepe, Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla yeniden patlama yapmak ve eski günlerine dönmek istiyor.
Arsenal'den kadroya katılan Pepe, pazar günü İstanbul'da oynanacak Karagümrük mücadelesinde daha fazla süre bulacak. Kendini iyi hissettiğini belirten ve taraftarın desteğine performansıyla karşılık vermek istediğini söyleyen Pepe ile teknik direktör Abdullah Avcı da sürekli özel görüşmeler yapıyor. "Pepe çok özel oyuncu, maç kazandıracak oyuncu" diyen Avcı, yıldız hücumcuya çok güveniyor.
ŞİMDİ SIRA DEPLASMANDA
Bordo-Mavili takımdaki ikinci dönemine Alanyaspor galibiyetiyle başlayan Abdullah Avcı, Karagümrük'ü de devirip deplasman fobisini çözmek amacında. Bu sezon dış sahada oynadığı 4 Süper Lig maçının 3'ünü kaybeden Karadeniz ekibi, sadece Kasımpaşa'yı yenebilmişti. Geçtiğimiz sezon da hem Abdullah Avcı hem de Bjelica dönemlerinde Trabzonspor deplasmanda çok kötü bir grafik çizdi. Her fırsatta "Kazanma alışkanlığı yakalamalıyız" diyen Abdullah Avcı, Karagümrük mücadelesini çıkış noktası olarak görüyor.
HEDEFİ KADIKÖY
Pepe'nin esas hedefi ise Fenerbahçe... Karagümrük maçının ardından ligin 12. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibiyle karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Fildişili futbolcu bu mücadeleye ilk 11'de çıkmak amacında. 2019 senesinde Arsenal'in bonservisi için tam 80 milyon Euro ödediği Pepe, Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla yeniden patlama yapmak ve eski günlerine dönmek istiyor.