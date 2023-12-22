Trabzonspor'da Pepe geri dönüyor

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesinde Nicolas Pepe'den iyi haber geldi.
Bu hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer alan ancak İstanbulspor kafilesinde bulunmayan bordo-mavili futbolcunun, cumartesi günkü Başakşehir maçında takıma katılabileceği ifade edildi.
Trabzonspor'da bu sezon 6 maçta süre bulan Nicolas Pepe, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Bu hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer alan ancak İstanbulspor kafilesinde bulunmayan bordo-mavili futbolcunun, cumartesi günkü Başakşehir maçında takıma katılabileceği ifade edildi.
Trabzonspor'da bu sezon 6 maçta süre bulan Nicolas Pepe, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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