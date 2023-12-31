Trabzonspor'da Paul Onuachu sevinci

Nijerya Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıklamasının ardından Trabzonspor'a ikramiye vurdu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Paul Onuachu sevinci
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31 Aralık 2023 10:05
Trabzonspor'da Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'na davet edilmedi. Oyuncu Afrika Kupası'na katılmayacak ve Trabzonspor'da maçlara devam edebilecek.

Trabzonspor'da Trezeguet ve Nicolas Pepe, Afrika Kupası nedeniyle ligde en az 7 maç kaçıracak. Trabzonspor, hücum hattında 2 önemli yıldızından mahrum kalacak.

Bordo Mavililerde Nijerya Milli Takımı'nın yapacağı kadro açıklaması da merakla bekleniyordu. Nijerya Milli Takımı'nda Paul Onuachu takıma davet edilmedi. Oyuncu için kötü bir gelişme olurken, Trabzonspor golcüsünden mahrum kalmayacak.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 13 resmi maça çıkan Paul Onuachu bu karşılaşmalarda 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. (Günebakış)

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