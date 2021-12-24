Trabzonspor'da parola; güçlü hücum, sağlam defans

Trabzonspor, Süper Lig'de 18. haftanın ardından en fazla gol kaydeden, en az gol yiyen ekip oldu.



Lig lideri bordo-mavililer 18. haftayı 2-1'lik Altay galibiyetiyle bitirdi. Karadeniz ekibi 18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü.



18 HAFTADA 8 OYUNCU



Trabzonspor'da 18 haftada 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Andreas Cornelius 9 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Bakasetas 7 golle geldi. Nwakame de 6 golle takımına katkı sağladı. Djaniny 5, Abdulkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Karadeniz ekibinin bir golü de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.



Trabzonspor, 18 maçta da rakip fileleri havalandırdı.



EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN



Bordo-mavililer Abdullah Avcı ile Süper Lig'in en çok gol atan takımı olurken, kalesinde ise en az gol gören ekip oldu.



Abdullah Avcı ile geçen sezon 32 maçta 40 gol atarak maç başına 1.25 ortalama elde edebilen bordo-mavililer, bu sezon 18 maçta 36 gol atarak 2.07'lik ortalama yakaladı.



