Trabzonspor'da parayla başarı gelmedi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 16'ya çıkmasının ardından Avrupa'ya da veda etti. Süper Lig şampiyonluğu mucizelere kalırken şu anda en yakın hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı.



Karadeniz temsilcisi, şampiyonluk sevinci yaşadığı geçtiğimiz sezonun devre arasına kadar 24 milyon euro maliyetle gelirken, ara transfer döneminde ise şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşamamak adına kadrosuna kattığı oyuncularla, bu maliyeti 28-30 milyon euroya kadar çıkarttı. Bordo-mavili kulüp, yeni hedefler doğrultusunda kadro planlamasında bu sezon futbolcu maliyetini 41 milyon euroya yükselterek ekonomik anlamda kulüp bütçesini epey zorladı.



Mali tabloyu toparlama adına şimdiden bir dizi önlemler almayı planlayan Karadeniz ekibi, mevcut oyuncu kadrosuna gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki sezon için takım maliyetini aşağıya çekmeyi hedefleyen Trabzonspor, aynı zamanda iç transferde eldeki isimlere yüksek bedelli kontratlar önermeme kararı aldı.





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