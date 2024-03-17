Trabzonspor'da sezon başında derbi galibiyetleri için adam başı 120 bin TL prim belirlenirken, bu rakamın Fenerbahçe maçı öncesi değişmediği öğrenildi.
Karşılaşma sonrasında alınacak muhtemel galibiyete göre başkan Ertuğrul Doğan rakamı değiştirebilir.
Ertuğrul Doğan prim konusuyla ilgili gelen soruya "Özel bir rakam belirlemedik. Sezon başından beri nasılsa öyle. Ancak bazen soyunma odasında farklı prim talepleri oluyor. Orada insiyatif hocada" cevabını vermişti.
Karşılaşma sonrasında alınacak muhtemel galibiyete göre başkan Ertuğrul Doğan rakamı değiştirebilir.
Ertuğrul Doğan prim konusuyla ilgili gelen soruya "Özel bir rakam belirlemedik. Sezon başından beri nasılsa öyle. Ancak bazen soyunma odasında farklı prim talepleri oluyor. Orada insiyatif hocada" cevabını vermişti.
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