Trabzonspor'da Ozan Tufan kararı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum FK mücadelesinde de Ozan Tufan'a 11'de forma verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Ozan Tufan kararı
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20 Aralık 2024 11:48
Galatasaray deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle sarsılan Trabzonspor, şimdi gözünü Bodrum FK maçına çevirmiş durumda. Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanılan Bodrum FK maçı için kafasındaki kadroyu da şekillendirmeye başladı.

Sezon başında Hull City'den büyük umutlarla transfer edilen fakat Galatasaray maçına kadar performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ozan Tufan, Rams Park'taki karşılaşmada attığı 2 golün yanı sıra hırslı oyunuyla tam not aldı. Şenol Güneş'in üst üste kulübede tuttuğu Ozan, derbide beklenen mücadeleyi ortaya koydu. Şenol hocanın eski öğrencisini Bodrum FK karşılaşmasında da ilk 11'de görevlendireceği belirtildi.

Trabzonspor'da Muhammed Cham'ın da merkezdeki yeri garanti. Stoperlerin durumuna göre orta sahadaki diğer isim netleşecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Batista Mendy'yi stopere çekmek istemese de Arseniy Batagov ve Hüseyin Türkmen'in durumu belirleyici olacak. İki oyuncunun da sakatlığı var. Stefan Savic yine yok. Serdar Saatçi ise cezalı.

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