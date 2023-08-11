Trabzonspor'da orta sahaya yeni aday: Casper Nielsen

için pazarlıklarını sürdüren, 20 yaşındaki yıldız adayının yanı sıranet birdaha yapmak istiyor. Gündeme gelen oyunculardan birisiClub Brugge forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için temas kuruldu. Belçika ekibinin geçen sezon başındabonservis bedeli ödediği Nielsen konusunda bonserviscivarında olduğu belirtiliyor.Bordo-mavili ekip bu rakamı indirmeye çalışacak, aksi takdirde diğer alternatiflere yönelecek. Casper Nielsen, geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 46 maçta 9 gol 2 asist kaydetti.