Trabzonspor'da orta sahaya yeni aday: Casper Nielsen

Trabzonspor'da orta saha transferi doğrultusunda gündeme gelen son isim Casper Nielsen oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da orta sahaya yeni aday: Casper Nielsen
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11 Ağustos 2023 13:33
Tochi Chukwuani için pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, 20 yaşındaki yıldız adayının yanı sıra orta sahaya net bir transfer daha yapmak istiyor. Gündeme gelen oyunculardan birisi Casper Nielsen.

7 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Club Brugge forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için temas kuruldu. Belçika ekibinin geçen sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği Nielsen konusunda bonservis beklentisinin 4 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.



Bordo-mavili ekip bu rakamı indirmeye çalışacak, aksi takdirde diğer alternatiflere yönelecek. Casper Nielsen, geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 46 maçta 9 gol 2 asist kaydetti.

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