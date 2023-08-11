Trabzonspor'da orta sahaya yeni aday: Casper Nielsen

Tochi Chukwuani için pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, 20 yaşındaki yıldız adayının yanı sıra orta sahaya net bir transfer daha yapmak istiyor. Gündeme gelen oyunculardan birisi Casper Nielsen.
7 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Club Brugge forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için temas kuruldu. Belçika ekibinin geçen sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği Nielsen konusunda bonservis beklentisinin 4 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
Bordo-mavili ekip bu rakamı indirmeye çalışacak, aksi takdirde diğer alternatiflere yönelecek. Casper Nielsen, geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 46 maçta 9 gol 2 asist kaydetti.
7 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Club Brugge forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için temas kuruldu. Belçika ekibinin geçen sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği Nielsen konusunda bonservis beklentisinin 4 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
Bordo-mavili ekip bu rakamı indirmeye çalışacak, aksi takdirde diğer alternatiflere yönelecek. Casper Nielsen, geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 46 maçta 9 gol 2 asist kaydetti.