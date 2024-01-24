Trabzonspor'da orta sahaya Okay

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, orta saha transferi için eski oyuncusu Okay Yokuşlu için girişimlerini sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da orta sahaya Okay
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24 Ocak 2024 11:13
Orta saha transferi yapmak isteyen Trabzonspor, daha önce de gündeminde yer alan Okay Yokuşlu için girişimlerini sürdürüyor.

Şu anda İngiltere Championship takımlarından West Brom'da forma giyen milli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali hayli yüksek görünüyor.

1.5 yıllık kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada genel itibarıyla beklentilerin altında kaldı.

2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da görev yapan Okay için nabız yoklanacak. Deneyimli futbolcunun da eski kulübüne gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

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